","duration":60,"description":null,"author_name":"Kyle Newport","article_type":"uber_article","analytics":{"video_id":30762,"title":"Marvin Bagley III in B/R Music Video for His Song 'All-Americans'","stream":"front-page-featured","published_at":"2018-03-14T17:24:21.585000","id":"c399b5c1-cd24-49b9-90d5-712f39312b47"},"ad_stitched_url":null},"media_width":null,"media_url":null,"media_id":null,"media_height":null,"hook_type":"photo","autoplay":true}},{"url_hash":"b99ba0d71faea5553416deaf19fdadcd97ebd5443646b0ba4ae99aafbd71be7f","url":"http://bleacherreport.com/articles/2764447-highlights-pro-player-comparisons-for-dukes-marvin-bagley-iii","updated_at":"2018-03-14T20:48:39Z","tag":{"unique_name":"college-basketball","tag_id":22,"short_name":"College BB","logo":"college.png","display_name":"College Basketball","color2":"","color1":""},"status":"active","position":null,"playlist_type":"ts","playlist_id":34191,"permalink":"/articles/track/6462121259-game-like-kg-and-amare","performed_by":"ehabbel@bleacherreport.com","original_url_sha":"b99ba0d71faea5553416deaf19fdadcd97ebd5443646b0ba4ae99aafbd71be7f","original_url_hash":7768992,"notification":null,"is_locked":false,"is_featured":false,"internal_position":"1266.8054199219","id_str":"6462121259","id":6462121259,"href":"https://djay.bleacherreport.com/playlists/college-basketball_ts/tracks/6462121259","hide_from_regions":[],"hidden_attributes":[],"group_tags":[],"expires_at":null,"created_at":"2018-03-14T20:59:05Z","content_type":"video_article","content":{"title":"Game Like KG and Amar'e","thumbnail_url":"https://img.bleacherreport.net/cms/media/image/db/32/eb/b6/d868/4112/a33f/248ebc8c7c19/crop_exact_Bagley_Teaser2.jpg?h=1999&q=90&w=3000","metadata":{"video_url":"http://vid.bleacherreport.com/videos/30768/akamai.json","video_id":30768,"title":"Highlights, Pro Player Comparisons for Duke's Marvin Bagley III","thumbnails":{"original_url":"https://cdn.bleacherreport.net/cms/media/image/db/32/eb/b6/d868/4112/a33f/248ebc8c7c19/Bagley_Teaser2.jpg","media_item_href":"https://cms.bleacherreport.com/media/items/db32ebb6-d868-4112-a33f-248ebc8c7c19.json"},"thumbnail_url":"https://img.bleacherreport.net/img/images/photos/003/729/487/hi-res-1eb8a3405e4008eee9378c5dbd6eb85d_crop_exact.jpg?w=900&h=600&q=75","tags":["come-up-marvin"],"stub_id":null,"share_url":"http://bleacherreport.com/articles/2764447-highlights-pro-player-comparisons-for-dukes-marvin-bagley-iii","provider_url":"http://bleacherreport.com","provider_name":"Bleacher Report","mp4_url":"https://bleachertrans-a.akamaihd.net/prod-cms-video/prod-cms-video-delivery/b4/2d/b42d3844-bc3a-4777-8838-be1b228b3513/WIDE_BAGLEY_BR_MAG_MIXTAPE_MD_FINAL2_800k.mp4","hls_url":"https://bleacherreptrans-a.akamaihd.net/prod-cms-video/prod-cms-video-delivery/b4/2d/b42d3844-bc3a-4777-8838-be1b228b3513/WIDE_BAGLEY_BR_MAG_MIXTAPE_MD_FINAL214a6ea93-170e-336d-6258-f12e46f22289.m3u8","embed_code":"