29 Years Ago Today, Michael Jordan Dropped Career-High 69 Points

","duration":87,"description":null,"cc_url":null,"author_name":"Paul Kasabian","article_type":"uber_article","analytics":{"video_id":70817,"title":"Devin Booker Goes Off for 50!","stream":"nba","published_at":"2019-03-28T04:39:21","person":"devin-booker","league":"nba","id":"03057c7d-5c5f-4f11-8206-d47672e4b3f2"},"ad_stitched_url":null},"media_width":null,"media_url":null,"media_id":null,"media_height":null,"hook_type":"photo","commentary":{"title":"D-Book Goes Off for 50 in Back-to-Back Games 🌟","description":"Phoenix fell 124-121 against Washington"},"autoplay":false}},{"url_hash":"d31135edb4e5a8dbc4fae219eb82a8b5b97138410512f4903cb1902fea4bedf7","url":"https://bleacherreport.com/articles/2827929-tempting-2019-nba-free-agents-to-stay-away-from","updated_at":"2019-03-28T13:30:30Z","tag":{"unique_name":"nba","tag_id":19,"short_name":"NBA","logo":"nba.png","display_name":"NBA","color2":"","color1":""},"status":"active","position":null,"playlist_type":"ts","playlist_id":42168,"permalink":"/articles/2827929-tempting-2019-nba-free-agents-to-stay-away-from","performed_by":"gmarchetti@bleacherreport.com","original_url_sha":"d31135edb4e5a8dbc4fae219eb82a8b5b97138410512f4903cb1902fea4bedf7","original_url_hash":9206240,"notification":null,"is_locked":false,"is_featured":true,"internal_position":"3792.0903682760","id_str":"6488249953","id":6488249953,"href":"https://djay.bleacherreport.com/playlists/nba_ts/tracks/6488249953","hide_from_regions":[],"hidden_attributes":[],"group_tags":[],"expires_at":null,"created_at":"2019-03-28T13:30:00Z","content_type":"internal_article","content":{"title":"Stay Away from These Tempting Free Agents 🙅‍♂️","thumbnail_url":"https://img.bleacherreport.net/img/images/photos/003/799/002/hi-res-eb7af5ccf7398b50e49728a5d1f75fda_crop_exact.jpg?w=900&h=600&q=75","metadata":{"title":"Tempting 2019 NBA Free Agents to Stay Away From","thumbnail_url":"https://img.bleacherreport.net/img/images/photos/003/799/002/hi-res-eb7af5ccf7398b50e49728a5d1f75fda_crop_exact.jpg?w=900&h=600&q=75","stub_id":null,"share_url":"https://bleacherreport.com/articles/2827929-tempting-2019-nba-free-agents-to-stay-away-from","provider_url":"http://bleacherreport.com","provider_name":"Bleacher Report","photo_credit":"Mitchell Leff/Getty Images","genres":null,"description":null,"author_name":"Zach Buckley","article_type":"article","article_id":2827929},"media_width":null,"media_url":null,"media_id":null,"media_height":null,"hook_type":"photo","commentary":{"title":"Stay Away from These Tempting Free Agents 🙅‍♂️","description":null}}},{"url_hash":"32cb8699c14d4cecaa972474d5cc5e6530d7cd1da6c39e28359240b194e4f86e","url":"https://bleacherreport.com/articles/2828268-highlights-watch-kevin-durant-drop-28-points-on-12-of-13-shooting-vs-grizzlies","updated_at":"2019-03-28T03:33:27Z","tag":{"unique_name":"nba","tag_id":19,"short_name":"NBA","logo":"nba.png","display_name":"NBA","color2":"","color1":""},"status":"active","position":null,"playlist_type":"ts","playlist_id":42168,"permalink":"/articles/2828268-highlights-watch-kevin-durant-drop-28-points-on-12-of-13-shooting-vs-grizzlies","performed_by":"asiegal@bleacherreport.com","original_url_sha":"da18e6b3205013de4134e69ec8326182e48e0f64baa44f35236c64e24b213eb8","original_url_hash":27452377,"notification":null,"is_locked":false,"is_featured":false,"internal_position":"3792.0901088766","id_str":"6488224814","id":6488224814,"href":"https://djay.bleacherreport.com/playlists/nba_ts/tracks/6488224814","hide_from_regions":[],"hidden_attributes":[],"group_tags":[],"expires_at":null,"created_at":"2019-03-28T02:37:01Z","content_type":"video_article","content":{"title":"KD Shoots 12-13 FG vs. Grizzlies","thumbnail_url":"https://img.bleacherreport.net/cms/media/image/94/0b/ba/cb/76f5/4f30/b297/bbc6a4fde85e/crop_exact_gettyimages-1133230142-612x612.jpg?h=392&q=90&w=589","metadata":{"video_url":"https://vid.bleacherreport.com/videos/70772/akamai.json","video_id":70772,"title":"Highlights: Watch Kevin Durant Drop 28 Points on 12-of-13 Shooting vs. Grizzlies","thumbnails":{"original_url":"https://cdn.bleacherreport.net/cms/media/image/94/0b/ba/cb/76f5/4f30/b297/bbc6a4fde85e/gettyimages-1133230142-612x612.jpg","media_item_href":"https://cms.bleacherreport.com/media/items/940bbacb-76f5-4f30-b297-bbc6a4fde85e.json"},"thumbnail_url":"https://img.bleacherreport.net/img/images/photos/003/799/275/hi-res-e50fc13eb5ac293b13a7780f3041e80c_crop_exact.jpg?w=900&h=600&q=75","tags":["kevin-durant","golden-state-warriors","nba"],"stub_id":null,"share_url":"https://bleacherreport.com/articles/2828268-highlights-watch-kevin-durant-drop-28-points-on-12-of-13-shooting-vs-grizzlies","provider_url":"http://bleacherreport.com","provider_name":"Bleacher Report","mp4_url":"https://media.bleacherreport.com/video/upload/v1553739982/qxkwkqpcpy8w6ehhocid.mp4","hls_url":"https://media.bleacherreport.com/video/upload/f_m3u8/sp_hd/v1553739982/qxkwkqpcpy8w6ehhocid.m3u8","genres":null,"embed_code":"