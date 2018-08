Little League World Series 2018: Teams and Top Players Remaining in LLWS Bracket

Gene J. Puskar/Associated Press

There are just four teams left standing at the 2018 Little League World Serie

Here's a look at the games left on the docket:

International Finals (Saturday, Aug. 25): Japan vs. Asia-Pacific (South Korea) (12:30 p.m., ABC)

U.S. Finals (Saturday, Aug. 25): Southeast (Georgia) vs. West (Hawaii) (3:30 p.m., ABC)

Third-Place Game (Sunday, Aug. 26): TBD vs. TBD (10:00 a.m., ESPN)

World Series Finals (Sunday, Aug. 26): TBD vs. TBD (3:00 p.m., ABC)

All times ET. All games can be live-streamed on the ESPN app or WatchESPN.

While we wait for Saturday's action to begin, let's take a look at the top performers so far from each of the four remaining teams.

Top Players

International: South Seoul Little Leauge (Asia-Pacific Region)

Tom E. Puskar/Associated Press

Top Hitters

Ji Hyung Choi (6-for-9, 2 HR, 5 RBI, 6 R, 2 BB)

Gi Jeong Kim (5-for-9, 2 2B, 3 RBI, 2 R, BB)

Yeong Hyeon Kim (2-for-7, 2 2B, 5 RBI, R, BB)

Top Pitchers

Yeong Hyeon Kim (2 GS, 1-0, 8.2 IP, 4 H, 1 ER, 2 BB, 23 K)

Soo Hoo Choi (1 GS, 1-0, 6.0 IP, 3 H, 1 R, 0 ER, 1 BB, 6 K)

Ji Hyung Choi (1 G, 4.0 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 7 K)

International: Kawaguchi Little League (Japan Region)

Tom E. Puskar/Associated Press

Top Hitters

Shisei Fujimoto (2-for-9, 2B, HR, 2 RBI, 3 R, BB)

Shinji Furusawa (3-for-7, 2B, 2 RBI, BB)

Yuya Ito (3-for-8, 3 RBI, 2 R, BB)

Top Pitchers

Shisei Fujimoto (3 G, 2 GS, 1-1, SV, 8.0 IP, 8 H, 5 ER, 2 BB, 16 K)

Masato Igarashi (2 GS, 1-0, 6.2 IP, 3 H, 2 ER, 6 BB, 12 K)

Shinji Furusawa (1 G, 1-0, 3.0 IP, 2 H, 0 ER, 2 BB, 3 K)

United States: Peachtree City American Little League (Southeast Region)

Gene J. Puskar/Associated Press

Top Hitters

Jansen Kenty (5-for-17, 2B, 3B, HR, 3 RBI, 4 R, 2 BB)

Tai Peete (7-for-17, 3 2B, 2 RBI, 4 R, 2 BB)

Jack Ryan (5-for-15, 2B, 3 RBI, 2 R)

Top Pitchers

Jansen Kenty (2 GS, 1-0, 11.1 IP, 8 H, 3 ER, 2 BB, 21 K)

Tai Peete (3 G, 2 GS, 2-0, 9.0 IP, 10 H, 3 ER, 3 BB, 12 K)

Connor Riggs-Soper (3 G, 1 GS, SV, 10.1 IP, 8 H, 3 ER, 0 BB, 11 K)

United States: Honolulu Little League (West Region)

Gene J. Puskar/Associated Press

Top Hitters

Aukai Kea (6-for-12, 2 2B, HR, 4 RBI, 4 R, BB)

Sean Yamaguchi (5-for-10, 2B, HR, 5 RBI, 2 R, 3 BB)

Caleb Okada (2-for-9, 2B, R, 2 BB)

Top Pitchers

Aukai Kea (2 GS, 1-0, 10.2 IP, 3 H, 0 ER, 2 BB, 16 K)

Ka'olu Holt (3 G, 1 GS, 1-0, 6.2 IP, 3 H, 1 ER, 3 BB, 6 K)

Sean Yamaguchi (2 G, 1-0, 2.1 IP, 1 H, 0 ER, 1 BB, 5 K)

All stats courtesy of GameChanger and accurate through Aug. 24.