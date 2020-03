NFL Combine 2020 Results: Tracking Sunday 40 Times, Bench Press and All Drills

Charlie Neibergall/Associated Press

The final day of the NFL Scouting Combine saw the defensive backs taking the field in Indianapolis to show off their speed, dexterity and strength on Sunday.

All eyes were on Ohio State cornerback Jeff Okudah—considered a virtual lock to be a top-10 pick and ranked the No. 3 prospect overall by B/R's Matt Miller—and he didn't disappoint.

Although Okudah cut his drills segment short after landing awkwardly on his head and neck while fielding a pass, he still flashed solid speed (4.48 seconds in the 40-yard dash) and fantastic leaping ability (41-inch vertical, 135-inch broad jump).

Suffice to say, Okudah did nothing to hurt his draft stock on Sunday. Below, we'll take a look at the results posted by the rest of the defensive backs.

On-Field Workout Schedule

Thursday: quarterbacks, wide receivers, tight ends (results)

Friday: running backs, offensive line, special teams (results)

Saturday: defensive linemen, linebackers (results)

Sunday: defensive backs

Drill Information

Drill — Abbreviation — Measurement

40-Yard Dash — 40 — Seconds

Bench Press — BP — Reps

Vertical Jump — Vert — Inches

Broad Jump — Broad — Inches

3-Cone Drill — 3C — Seconds

20-Yard Shuttle — 20S — Seconds

Cornerbacks

Damon Arnette, Ohio State: 40 (4.56), BP (n/a), Vert (n/a), Broad (n/a), 3C (n/a), 20S (n/a)

Grayland Arnold, Baylor: 40 (4.59), BP (12), Vert (33), Broad (120), 3C (7.01), 20S (4.30)

Trajan Bandy, Miami: 40 (4.50), BP (10), Vert (n/a), Broad (n/a), 3C (n/a), 20S (n/a)

Essang Bassey, Wake Forest: 40 (4.46), BP (12), Vert (39.5), Broad (128), 3C (6.95), 20S (4.13)

Myles Bryant, Washington: 40 (4.62), BP (n/a), Vert (31.5), Broad (115), 3C (6.81), 20S (4.02)

Nevelle Clarke, UCF: 40 (n/a), BP (10), Vert (35), Broad (126), 3C (6.88), 20S (4.31)

Cameron Dantzler, Mississippi State: 40 (4.64), BP (n/a), Vert (34.5), Broad (n/a), 3C (n/a), 20S (n/a)

Javaris Davis, Auburn: 40 (4.39), BP (11), Vert (35.5), Broad (124), 3C (n/a), 20S (n/a)

Trevon Diggs, Alabama: 40 (n/a), BP (n/a), Vert (n/a), Broad (n/a), 3C (n/a), 20S (n/a)

Kristian Fulton, LSU: 40 (4.46), BP (n/a), Vert (35.5), Broad (123), 3C (6.94), 20S (4.36)

Jeff Gladney, TCU: 40 (4.48), BP (17), Vert (37.5), Broad (124), 3C (7.26), 20S (n/a)

A.J. Green, Oklahoma State: 40 (4.62), BP (13), Vert (n/a), Broad (n/a), 3C (n/a), 20S (n/a)

Javelin K. Guidry, Utah: 40 (4.29), BP (21), Vert (n/a), Broad (n/a), 3C (n/a), 20S (n/a)

Bryce Hall, Virginia: 40 (n/a), BP (11), Vert (n/a), Broad (n/a), 3C (n/a), 20S (n/a)

Harrison Hand, Temple: 40 (4.52), BP (14), Vert (41), Broad (133), 3C (7.15), 20S (4.27)

C.J. Henderson, Florida: 40 (4.39), BP (20), Vert (37.5), Broad (127), 3C (n/a), 20S (n/a)

Lavert Hill, Michigan: 40 (n/a), BP (21), Vert (n/a), Broad (n/a), 3C (n/a), 20S (n/a)

Darnay Holmes, UCLA: 40 (4.48), BP (12), Vert (n/a), Broad (n/a), 3C (n/a), 20S (n/a)

Noah Igbinoghene, Auburn: 40 (4.48), BP (15), Vert (37), Broad (128), 3C (n/a), 20S (n/a)

Dane Jackson, Pittsburgh: 40 (4.57), BP (n/a), Vert (35), Broad (122), 3C (7.07), 20S (4.27)

Lamar Jackson, Nebraska: 40 (4.58), BP (10), Vert (36.5), Broad (122), 3C (n/a), 20S (n/a)

Jaylon Johnson, Utah: 40 (4.50), BP (15), Vert (36.5), Broad (124), 3C (7.01), 20S (4.13)



BoPete Keyes, Tulane: 40 (n/a), BP (n/a), Vert (36), Broad (126), 3C (n/a), 20S (n/a)

Michael Ojemudia, Iowa: 40 (4.45), BP (n/a), Vert (36), Broad (122), 3C (6.87), 20S (4.21)

Jeff Okudah, Ohio State: 40 (4.48), BP (11), Vert (41), Broad (135), 3C (n/a), 20S (n/a)

James Pierre, Florida Atlantic: 40 (4.59), BP (n/a), Vert (33.5), Broad (123), 3C (7.02), 20S (n/a)

Troy Pride, Notre Dame: 40 (4.40), BP (13), Vert (35.5), Broad (119), 3C (6.94), 20S (4.26)

John Reid, Penn State: 40 (4.49), BP (20), Vert (36.5), Broad (129), 3C (6.95), 20S (3.97)

Amik Robertson, Louisiana Tech: 40 (n/a), BP (n/a), Vert (n/a), Broad (n/a), 3C (n/a), 20S (n/a)

Reggie Robinson II, Tulsa: 40 (4.44), BP (22), Vert (36), Broad (132), 3C (7.09), 20S (4.18)

Stanford Samuels, Florida State: 40 (4.65), BP (n/a), Vert (n/a), Broad (n/a), 3C (n/aa), 20S (n/a)

Josiah Scott, Michigan State: 40 (4.42), BP (17), Vert (n/a), Broad (n/a), 3C (n/a), 20S (n/a)

A.J. Terrell, Clemson: 40 (4.42), BP (15), Vert (34.5), Broad (129), 3C (n/a), 20S (n/a)

Stantley Thomas-Oliver, Florida International: 40 (4.48), BP (n/a), Vert (34), Broad (127), 3C (n/a), 20S (n/a)

Kindle Vildor, Georgia Southern: 40 (4.44), BP (22), Vert (39.5), Broad (133), 3C (7.14), 20S (4.28)

Safeties

Julian Blackmon, Utah: 40 (n/a), BP (n/a), Vert (n/a), Broad (n/a), 3C (n/a), 20S (n/a)

Antoine Brooks Jr., Maryland: 40 (4.64), BP (18), Vert (34.5), Broad (n/a), 3C (n/a), 20S (n/a)

Terrell Burgess, Utah: 40 (4.46), BP (20), Vert (33.5), Broad (122), 3C (n/a), 20S (n/a)

Shyheim Carter, Alabama: 40 (n/a), BP (n/a), Vert (n/a), Broad (n/a), 3C (n/a), 20S (n/a)

Jeremy Chinn, Southern Illinois: 40 (4.45), BP (20), Vert (41), Broad (138), 3C (n/a), 20S (n/a)

Rodney Clemons, SMU: 40 (4.71), BP (21), Vert (33.5), Broad (118), 3C (n/a), 20S (n/a)

Brian Cole II, Mississippi State: 40 (4.52), BP (n/a), Vert (n/a), Broad (n/a), 3C (n/a), 20S (n/a)

Kamren Curl, Arkansas: 40 (4.60), BP (24), Vert (34.5), Broad (125), 3C (n/a), 20S (n/a)

Ashtyn Davis, California: 40 (n/a), BP (14), Vert (n/a), Broad (n/a), 3C (n/a), 20S (n/a)

Grant Delpit, LSU: 40 (n/a), BP (n/a), Vert (n/a), Broad (n/a), 3C (n/a), 20S (n/a)

Kyle Dugger, Lenoir-Rhyne: 40 (4.49), BP (17), Vert (42), Broad (134), 3C (n/a), 20S (n/a)

Jalen Elliott, Notre Dame: 40 (4.80), BP (15), Vert (34), Broad (125), 3C (6.87), 20S (4.30)

Jordan Fuller, Ohio State: 40 (4.67), BP (n/a), Vert (35.5), Broad (122), 3C (n/a), 20S (4.27)

Alohi Gilman, Notre Dame: 40 (4.60), BP (17), Vert (32), Broad (119), 3C (6.81), 20S (4.08)

Jaylinn Hawkins, California: 40 (n/a), BP (n/a), Vert (35.5), Broad (117), 3C (n/a), 20S (n/a)

Brandon Jones, Texas: 40 (n/a), BP (n/a), Vert (n/a), Broad (n/a), 3C (n/a), 20S (n/a)

Xavier McKinney, Alabama: 40 (4.63), BP (19), Vert (36), Broad (122), 3C (n/a), 20S (n/a)

Josh Metellus, Michigan: 40 (4.55), BP (20), Vert (36.5), Broad (124), 3C (6.94), 20S (4.40)

Chris Miller, Baylor: 40 (4.61), BP (12), Vert (35.5), Broad (133), 3C (7.09), 20S (4.12)

Tanner Muse, Clemson: 40 (4.41), BP (20), Vert (34.5), Broad (124), 3C (n/a), 20S (n/a)

J.R. Reed, Georgia: 40 (4.54), BP (15), Vert (34), Broad (130), 3C (n/a), 20S (n/a)

L'Jarius Sneed, Louisiana Tech: 40 (4.37), BP (12), Vert (41), Broad (131), 3C (n/a), 20S (n/a)

Geno Stone, Iowa: 40 (4.62), BP (12), Vert (33.5), Broad (116), 3C (n/a), 20S (n/a)

Daniel Thomas, Auburn: 40 (4.51), BP (24), Vert (37), Broad (125), 3C (n/a), 20S (n/a)

K'Von Wallace, Clemson: 40 (4.53), BP (18), Vert (38), Broad (133), 3C (n/a), 20S (4.15)

Antoine Winfield Jr., Minnesota: 40 (4.45), BP (n/a), Vert (36), Broad (124), 3C (6.76), 20S (n/a)