NFL Combine 2020 Results: Tracking Saturday 40 Times, Bench Press and All Drills

Defensive linemen and linebackers took center stage at the NFL Scouting Combine in Indianapolis on Saturday.

Some of the biggest names in those two groups stood out for phenomenal performances, perhaps none more than Clemson linebacker Isaiah Simmons.

The surefire top-10 overall draft pick notably burned through the 40-yard dash at 4.39 seconds:

Below you can find how Simmons and others did Saturday in the latest step in the predraft process.

On-Field Workout Schedule

Thursday: quarterbacks, wide receivers, tight ends (results)

Friday: running backs, offensive line, special teams (results)

Saturday: defensive linemen, linebackers (results via NFL.com)

Sunday: defensive backs

Drill Information

Drill — Abbreviation — Measurement

40-Yard Dash — 40 — Seconds

Bench Press — BP — Reps

Vertical Jump — Vert — Inches

Broad Jump — Broad — Inches

3-Cone Drill — 3C — Seconds

20-Yard Shuttle — 20S — Seconds

Defensive Linemen

McTelvin Agim, DL, Arkansas: 40 (4.98), BP (27), Vert (N/A), Broad (N/A), 3C (N/A), 20S (N/A)



Bradlee Anae, DL, Utah: 40 (4.93), BP (25), Vert (31), Broad (115), 3C (7.44), 20S (4.43)

Ross Blacklock, DL, TCU: 40 (4.9), BP (N/A), Vert (29), Broad (107), 3C (7.77), 20S (4.67)



Derrick Brown, DL, Auburn: 40 (5.16), BP (28), Vert (27), Broad (108), 3C (8.22), 20S (4.79)



Josiah Coatney, DL, Mississippi: 40 (5.21), BP (22), Vert (27), Broad (99), 3C (8.07), 20S (4.82)



Kendall Coleman, DL, Syracuse: 40 (4.95), BP (N/A), Vert (32), Broad (114), 3C (7.50), 20S (4.62)



Darrion Daniels, DL, Nebraska: 40 (5.18), BP (21), Vert (27), Broad (109), 3C (7.75), 20S (4.93)



Marlon Davidson, DL, Auburn: 40 (5.04), BP (21), Vert (N/A), Broad (N/A), 3C (N/A), 20S (N/A)

Carlos Davis, DL, Nebraska: 40 (4.82), BP (27), Vert (N/A), Broad (N/A), 3C (N/A), 20S (4.52)

Khalil Davis, DL, Nebraska: 40 (4.75), BP (32), Vert (N/A), Broad (N/A), 3C (N/A), 20S (N/A)



Raekwon Davis, DL, Alabama: 40 (5.12), BP (24), Vert (28), Broad (111), 3C (7.95), 20S (4.86)



Jordan Elliott, DL, Missouri: 40 (5.02), BP (24), Vert (27.5), Broad (N/A), 3C (N/A), 20S (4.73)



A.J. Epenesa, DL, Iowa: 40 (5.04), BP (17), Vert (32.5), Broad (117), 3C (7.34), 20S (4.46)

Leki Fotu, DL, Utah: 40 (5.15), BP (21), Vert (N/A), Broad (N/A), 3C (N/A), 20S (4.46)

Neville Gallimore, DL, Oklahoma: 40 (4.79), BP (23), Vert (N/A), Broad (N/A), 3C (7.97), 20S (5.01)



Jonathan Garvin, DL, Miami: 40 (4.82), BP (23), Vert (36), Broad (125), 3C (N/A), 20S (N/A)



Trevis Gipson, DL, Tulsa: 40 (N/A), BP (25), Vert (N/A), Broad (N/A), 3C (N/A), 20S (N/A)

Jonathan Greenard, DL, Florida: 40 (4.87), BP (22), Vert (30.5), Broad (113), 3C (7.13), 20S (4.34)



Yetur Gross-Matos, DL, Penn State: 40 (N/A), BP (20), Vert (34), Broad (120), 3C (N/A), 20S (N/A)



DaVon Hamilton, DL, Ohio State: 40 (5.14), BP (33), Vert (29.5), Broad (102), 3C (7.72), 20S (N/A)



LaDarius Hamilton, DL, North Texas: 40 (4.89), BP (27), Vert (30), Broad (114), 3C (7.66), 20S (4.49)



Alex Highsmith, DL, UNC-Charlotte: 40 (4.70), BP (N/A), Vert (33), Broad (125), 3C (7.32), 20S (4.31)



Trevon Hill, DL, Miami: 40 (4.89), BP (N/A), Vert (28), Broad (113), 3C (N/A), 20S (N/A)



Benito Jones, DL, Mississippi: 40 (5.26), BP (N/A), Vert (26.5), Broad (N/A), 3C (8.21), 20S (5.27)



Khalid Kareem, DL, Notre Dame: 40 (N/A), BP (N/A), Vert (N/A), Broad (N/A), 3C (N/A), 20S (N/A)



Javon Kinlaw, DL, South Carolina: 40 (N/A), BP (N/A), Vert (N/A), Broad (N/A), 3C (N/A), 20S (N/A)



Rashard Lawrence II, DL, LSU: 40 (5.07), BP (22), Vert (N/A), Broad (N/A), 3C (8.03), 20S (N/A)



James Lynch, DL, Baylor: 40 (5.01), BP (23), Vert (29), Broad (111), 3C (7.39), 20S (4.39)



Justin Madubuike, DL, Texas A&M: 40 (4.83), BP (31), Vert (N/A), Broad (N/A), 3C (7.37), 20S (N/A)



Larrell Murchison, DL, North Carolina State: 40 (5.05), BP (29), Vert (29), Broad (118), 3C (7.89), 20S (4.51)



Julian Okwara, DL, Notre Dame: 40 (N/A), BP (27), Vert (N/A), Broad (N/A), 3C (N/A), 20S (N/A)



John Penisini, DL, Utah: 40 (N/A), BP (23), Vert (25.5), Broad (N/A), 3C (N/A), 20S (4.93)



Chauncey Rivers, DL, Mississippi State: 40 (4.97), BP (20), Vert (30.5), Broad (106), 3C (7.33), 20S (4.70)



Malcolm Roach, DL, Texas: 40 (4.84), BP (20), Vert (30), Broad (114), 3C (N/A), 20S (N/A)



Alton Robinson, DL, Syracuse: 40 (4.69), BP (25), Vert (35.5), Broad (119), 3C (7.32), 20S (4.32)



Qaadir Sheppard, DL, Mississippi: 40 (4.83), BP (28), Vert (31.5), Broad (115), 3C (N/A), 20S (N/A)



James Smith-Williams, DL, North Carolina State: 40 (4.60), BP (28), Vert (32), Broad (123), 3C (7.35), 20S (4.52)



Jason Strowbridge, DL, UNC: 40 (4.89), BP (26), Vert (31), Broad (113), 3C (7.45), 20S (4.37)



Derrek Tuszka, DL, North Dakota State: 40 (4.79), BP (24), Vert (33.5), Broad (120), 3C (6.87), 20S (4.34)



Broderick Washington, DL, Texas Tech: 40 (N/A), BP (23), Vert (N/A), Broad (N/A), 3C (N/A), 20S (N/A)



Kenny Willekes, DL, Michigan State: 40 (4.87), BP (32), Vert (32.5), Broad (119), 3C (7.39), 20S (N/A)



Raequan Williams, DL, Michigan State: 40 (5.04), BP (17), Vert (25.5), Broad (101), 3C (7.72), 20S (4.78)



Rob Windsor, DL, Penn State: 40 (4.90), BP (21), Vert (28.5), Broad (111), 3C (7.47), 20S (4.44)



D.J. Wonnum, DL, South Carolina: 40 (4.73), BP (20), Vert (34.5), Broad (123), 3C (7.25), 20S (4.44)



Chase Young, DL, Ohio State: 40 (N/A), BP (N/A), Vert (N/A), Broad (N/A), 3C (N/A), 20S (N/A)



Jabari Zuniga, DL, Florida: 40 (4.64), BP (29), Vert (33), Broad (127), 3C (N/A), 20S (N/A)



Linebackers

Joe Bachie, LB, Michigan State: 40 (4.67), BP (26), Vert (33.5), Broad (119), 3C (6.93), 20S (4.34)



Markus Bailey, LB, Purdue: 40 (N/A), BP (15), Vert (N/A), Broad (115), 3C (7.00), 20S (N/A)



Zack Baun, LB, Wisconsin: 40 (4.65), BP (24), Vert (32.5), Broad (120), 3C (N/A), 20S (4.31)



Francis Bernard, LB, Utah: 40 (4.81), BP (19), Vert (32.5), Broad (121), 3C (N/A), 20S (N/A)



Daniel Bituli, LB, Tennessee: 40 (4.84), BP (16), Vert (32), Broad (121), 3C (N/A), 20S (N/A)

Shaun Bradley, LB, Temple: 40 (4.51), BP (14), Vert (32.5), Broad (N/A), 3C (7.07), 20S (4.24)

Jordan Brooks, LB, Texas Tech: 40 (4.54), BP (N/A), Vert (N/A), Broad (123), 3C (N/A), 20S (N/A)



Cameron Brown, LB, Penn State: 40 (4.72), BP (16), Vert (35.5), Broad (N/A), 3C (N/A), 20S (N/A)



K'Lavon Chaisson, LB, LSU: 40 (N/A), BP (N/A), Vert (N/A), Broad (N/A), 3C (N/A), 20S (N/A)



Nick Coe, LB, Auburn: 40 (4.89), BP (21), Vert (29), Broad (116), 3C (N/A), 20S (N/A)



Carter Coughlin, LB, Minnesota: 40 (4.57), BP (N/A), Vert (36), Broad (126), 3C (N/A), 20S (N/A)



Akeem Davis-Gaither, LB, Appalachian State: 40 (N/A), BP (21), Vert (N/A), Broad (N/A), 3C (N/A), 20S (N/A)



Michael Divinity, LB, LSU: 40 (4.85), BP (14), Vert (31), Broad (115), 3C (N/A), 20S (N/A)



Troy Dye, LB, Oregon: 40 (N/A), BP (N/A), Vert (N/A), Broad (N/A), 3C (N/A), 20S (N/A)



Tipa Galeai, LB, Utah State: 40 (N/A), BP (N/A), Vert (N/A), Broad (N/A), 3C (N/A), 20S (N/A)



Cale Garrett, LB, Missouri: 40 (4.92), BP (N/A), Vert (32), Broad (124), 3C (6.91), 20S (4.13)

Willie Gay Jr., LB, Mississippi State: 40 (4.46), BP (21), Vert (39.5), Broad (136), 3C (7.08), 20S (4.30)

Scoota Harris, LB, Arkansas: 40 (4.69), BP (18), Vert (33), Broad (111), 3C (7.38), 20S (4.32)



Malik Harrison, LB, Ohio State: 40 (4.66), BP (N/A), Vert (36), Broad (122), 3C (6.83), 20S (4.32)



Khaleke Hudson, LB, Michigan: 40 (4.56), BP (30), Vert (33), Broad (120), 3C (N/A), 20S (N/A)



Anfernee Jennings, LB, Alabama: 40 (N/A), BP (N/A), Vert (N/A), Broad (N/A), 3C (N/A), 20S (N/A)



Clay Johnston, LB, Baylor: 40 (N/A), BP (18), Vert (N/A), Broad (N/A), 3C (N/A), 20S (N/A)



Azur Kamara, LB, Kansas: 40 (4.59), BP (13), Vert (28), Broad (121), 3C (7.20), 20S (4.46)



Terrell Lewis, LB, Alabama: 40 (N/A), BP (N/A), Vert (37), Broad (124), 3C (N/A), 20S (N/A)



Jordan Mack, LB, Virginia: 40 (N/A), BP (N/A), Vert (N/A), Broad (N/A), 3C (N/A), 20S (N/A)



Kamal Martin, LB, Minnesota: 40 (N/A), BP (N/A), Vert (N/A), Broad (N/A), 3C (N/A), 20S (N/A)



Kenneth Murray, LB, Oklahoma: 40 (4.52), BP (21), Vert (38), Broad (129), 3C (N/A), 20S (N/A)



Dante Olson, LB, Montana: 40 (4.88), BP (15), Vert (42), Broad (124), 3C (7.00), 20S (4.32)



Jacob Phillips, LB, LSU: 40 (4.66), BP (N/A), Vert (39), Broad (126), 3C (7.38), 20S (4.33)



Michael Pinckney, LB, Miami: 40 (N/A), BP (N/A), Vert (N/A), Broad (N/A), 3C (N/A), 20S (N/A)



Shaquille Quarterman, LB, Miami: 40 (4.74), BP (23), Vert (31), Broad (120), 3C (N/A), 20S (N/A)



Patrick Queen, LB, LSU: 40 (4.50), BP (18), Vert (35), Broad (125), 3C (N/A), 20S (N/A)



Chapelle Russell, LB, Temple: 40 (4.69), BP (21), Vert (35), Broad (121), 3C (7.38), 20S (4.41)



Isaiah Simmons, LB, Clemson: 40 (4.39), BP (N/A), Vert (39), Broad (132), 3C (N/A), 20S (N/A)



Justin Strnad, LB, Wake Forest: 40 (4.74), BP (N/A), Vert (29), Broad (113), 3C (N/A), 20S (4.49)



Darrell Taylor, LB, Tennessee: 40 (N/A), BP (N/A), Vert (N/A), Broad (N/A), 3C (N/A), 20S (N/A)



Davion Taylor, LB, Colorado: 40 (4.49), BP (21), Vert (35), Broad (127), 3C (6.96), 20S (4.26)



Casey Toohill, LB, Stanford: 40 (4.62), BP (17), Vert (39), Broad (126), 3C (7.08), 20S (4.21)



Josh Uche, LB, Michigan: 40 (N/A), BP (18), Vert (N/A), Broad (N/A), 3C (N/A), 20S (N/A)



Mykal Walker, LB, Fresno State: 40 (4.65), BP (20), Vert (33), Broad (122), 3C (7.09), 20S (4.25)



Curtis Weaver, LB, Boise State: 40 (N/A), BP (N/A), Vert (32.5), Broad (116), 3C (7.00), 20S (4.27)



Evan Weaver, LB, California: 40 (4.76), BP (15), Vert (32), Broad (117), 3C (7.02), 20S (4.21)



Logan Wilson, LB, Wyoming: 40 (4.63), BP (21), Vert (32), Broad (121), 3C (7.07), 20S (4.27)



David Woodward, LB, Utah State: 40 (4.79), BP (16), Vert (33.5), Broad (114), 3C (7.34), 20S (4.37)