Watch Ja Morant Throw Down Monster 2-Handed Slam over Marquette's Joey Hauser

","duration":24,"description":null,"cc_url":null,"author_name":"Paul Kasabian","article_type":"uber_article","analytics":{"video_id":69259,"title":"JA Dunk ","team1":"murray-state-basketball","team":"marquette-basketball","stream":"murray-state-basketball","published_at":"2019-03-21T22:26:55","person":"ja-morant","league":"college-basketball","id":"b4108335-47eb-43e1-94f4-30a16da1bddf","editorial":"geico-mm-highlights"},"ad_stitched_url":null},"media_width":null,"media_url":null,"media_id":null,"media_height":null,"hook_type":"photo","commentary":{"title":"Ja Morant 2-Handed POSTER 💪"},"autoplay":false}},{"url_hash":"18f6931c3cbab201854f058e72e4d338cdf1145f81a9f9f2083a4da0136cf5d0","url":"http://smart.link/58ae16eca3ee4?game=211&cid=mml_partner_br_game","updated_at":"2019-03-21T22:27:42Z","tag":{"unique_name":"college-basketball","tag_id":22,"short_name":"College BB","logo":"college.png","display_name":"College Basketball","color2":"","color1":""},"status":"active","position":null,"playlist_type":"ts","playlist_id":34191,"permalink":"/articles/track/6487747434-live-ja-morant-takeover-vs-no-5-marquette","performed_by":"wgottlieb@bleacherreport.com","original_url_sha":"c22f16993946e72ad7b7888ee0a2bbb1c17c5e0bcf9038e4f8e3443d86b737b0","original_url_hash":125276746,"notification":null,"is_locked":false,"is_featured":false,"internal_position":"1468.6973868815","id_str":"6487747434","id":6487747434,"href":"https://djay.bleacherreport.com/playlists/college-basketball_ts/tracks/6487747434","hide_from_regions":[],"hidden_attributes":[],"group_tags":[],"expires_at":null,"created_at":"2019-03-21T20:22:14Z","content_type":"external_article","content":{"title":"Live: Ja Morant Takeover vs. No. 5 Marquette","thumbnail_url":"https://img.bleacherreport.net/cms/media/image/f8/b3/ba/43/94b1/4546/8ebe/bf7dc41dbd0a/crop_exact_GettyImages-1137422339__1_.jpg?h=2645&q=90&w=3960","metadata":{"title":"Murray St. vs. Marquette - March Madness Live | NCAA.com","thumbnails":{"original_url":"https://cdn.bleacherreport.net/cms/media/image/f8/b3/ba/43/94b1/4546/8ebe/bf7dc41dbd0a/GettyImages-1137422339__1_.jpg","media_item_href":"https://cms.bleacherreport.com/media/items/f8b3ba43-94b1-4546-8ebe-bf7dc41dbd0a.json"},"thumbnail_url":"https://img.bleacherreport.net/cms/media/image/10/1a/e7/e2/25a6/4008/9b00/5f8d1d1ae796/crop_exact_Marquette.jpg?h=2416&q=90&w=3624","stub_id":null,"share_url":"http://smart.link/58ae16eca3ee4?game=211&cid=mml_partner_br_game","provider_url":"https://www.ncaa.com","provider_name":"Ncaa","photo_credit":null,"genres":null,"description":"Watch the Murray St. vs. Marquette livestream, get live NCAA March Madness scores, schedules and results, an updated NCAA bracket and highlights from every NCAA game.","author_name":"Ncaa","amp_url":null},"media_width":null,"media_url":null,"media_id":null,"media_height":null,"hook_type":"photo","commentary":{"title":"Live: Ja Morant Takeover vs. No. 5 Marquette"}}},{"url_hash":"dca2a486f03e9e0c702375023a7eab1a1a0b0cac8fc44030271e9fa2baa077b4","url":"https://bleacherreport.com/articles/2827059-video-watch-murray-states-ja-morants-slick-assist-out-of-double-team","updated_at":"2019-03-21T22:07:40Z","tag":{"unique_name":"college-basketball","tag_id":22,"short_name":"College BB","logo":"college.png","display_name":"College Basketball","color2":"","color1":""},"status":"active","position":null,"playlist_type":"ts","playlist_id":34191,"permalink":"/articles/2827059-video-watch-murray-states-ja-morants-slick-assist-out-of-double-team","performed_by":"ehabbel@bleacherreport.com","original_url_sha":"dca2a486f03e9e0c702375023a7eab1a1a0b0cac8fc44030271e9fa2baa077b4","original_url_hash":65589425,"notification":null,"is_locked":false,"is_featured":false,"internal_position":"1468.6916190593","id_str":"6487754853","id":6487754853,"href":"https://djay.bleacherreport.com/playlists/college-basketball_ts/tracks/6487754853","hide_from_regions":[],"hidden_attributes":[],"group_tags":[],"expires_at":null,"created_at":"2019-03-21T21:48:28Z","content_type":"video_article","content":{"title":"Ja Morant Somehow Found His Man 👌","thumbnail_url":"https://img.bleacherreport.net/img/images/photos/003/797/956/hi-res-851b1ba1f76077ae9a17632b73c31863_crop_exact.jpg?w=900&h=600&q=75","metadata":{"video_url":"https://vid.bleacherreport.com/videos/69242/akamai.json","video_id":69242,"title":"Video: Watch Murray State's Ja Morant's Slick Assist out of Double Team","thumbnail_url":"https://img.bleacherreport.net/img/images/photos/003/797/956/hi-res-851b1ba1f76077ae9a17632b73c31863_crop_exact.jpg?w=900&h=600&q=75","tags":["applebees-highlights","murray-state-basketball","ja-morant","college-basketball"],"stub_id":null,"share_url":"https://bleacherreport.com/articles/2827059-video-watch-murray-states-ja-morants-slick-assist-out-of-double-team","provider_url":"http://bleacherreport.com","provider_name":"Bleacher Report","mp4_url":"https://media.bleacherreport.com/video/upload/v1553203369/te8nvoyqgienx9kmjpi5.mp4","hls_url":"https://media.bleacherreport.com/video/upload/f_m3u8/sp_hd/v1553203369/te8nvoyqgienx9kmjpi5.m3u8","genres":null,"embed_code":"