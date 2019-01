Every Premier League Squad After Transfer Deadline Day for January 2019

Soccrates Images/Getty Images

The January transfer deadline passed for Premier League teams on Thursday evening, meaning the squads are now set for the remainder of the campaign.

On the final day of the window, there wasn't too much movement for the elite sides, although Arsenal confirmed the signing of Denis Suarez on loan from Barcelona until the end of the campaign.

The costliest transfer confirmed on the day was Newcastle United's acquisition of Miguel Almiron from Atlanta United. Per BBC Sport, the Paraguay international cost the Magpies £20 million, breaking the club's transfer record.

In other deals, Monaco starlet Youri Tielemans joined Leicester City on loan, with Peter Crouch arriving at his seventh Premier League club at Burnley. Sam Vokes moved in the opposite direction to Stoke City.

Here's how every Premier League squad is shaping up following another busy deadline day.

*Denotes homegrown players

**Denotes January signing

Arsenal

Pierre-Emerick Aubameyang

Hector Bellerin*

Cohen Bramall

Petr Cech

Mohamed Elneny

Matteo Guendouzi

Rob Holding*

Deyan Iliev*

Alex Iwobi*

Carl Jenkinson*

Sead Kolasinac

Laurent Koscielny

Alexandre Lacazette

Bernd Leno

Stephan Lichtsteiner

Ainsley Maitland-Niles

Konstantinos Mavropanos

Henrikh Mkhitaryan

Nacho Monreal

Shkodran Mustafi

Eddie Nketiah

Mesut Ozil



Sokratis Papastathopoulos

Aaron Ramsey*

Denis Suarez**

Lucas Torreira

Danny Welbeck*

Joe Willock

Granit Xhaka

Bournemouth

Nathan Ake*

Asmir Begovic*

Artur Boruc

David Brooks

Nathaniel Clyne**

Lewis Cook

Steve Cook*

Charlie Daniels*

Simon Francis*

Ryan Fraser

Dan Gosling*

Jordon Ibe*

Joshua King*

Jefferson Lerma

Chris Mepham**

Lys Mousset

Diego Rico

Dominic Solanke**

Jack Simpson*

Adam Smith*

Junior Stanislas*

Andrew Surman*

Callum Wilson*

Brighton & Hove Albion

Florin Andone

Leon Balogun

Yves Bissouma

Gaetan Bong

David Button*

Shane Duffy*

Lewis Dunk*

Bernardo

Bruno

Pascal Gross

Peter Gwargis

Viktor Gyokeres

Jose Izquierdo

Alireza Jahanbakhsh

Beram Kayal

Anthony Knockaert

Jurgen Locadia

Alexis Mac Allister**

Solly March*

Martin Montoya

Glenn Murray*

Davy Propper

Mat Ryan

Jason Steele*

Dale Stephens*

Burnley

Dan Agyei

Phil Bardsley*

Ashley Barnes*

Marley Blair

Robbie Brady*

Jack Cork*

Peter Crouch**

Steven Defour

Ben Gibson*

Johann Berg Gudmundsson

Joe Hart*

Tom Heaton*

Jeff Hendrick*

Aaron Lennon*

Anders Lindegaard

Kevin Long*

Matthew Lowton*

Dwight McNeil

Ben Mee*

Nick Pope*

James Tarkowski*

Charlie Taylor*

Matej Vydra

Jon Walters*

Stephen Ward

Ashley Westwood*

Chris Wood*

Cardiff City

Harry Arter*

Sol Bamba

Leandro Bacuna**

Joe Bennett*

Victor Camarasa

Matthew Connolly*

Greg Cunningham*

Loic Damour

Bruno Ecuele Manga

Neil Etheridge*

Aron Gunnarsson

Junior David Hoilett*

Kadeem Harris*

Nathaniel Mendez-Laing*

Sean Morrison*

Brian Murphy*

Josh Murphy*

Oumar Niasse**

Callum Paterson

Lee Peltier*

Joe Ralls*

Bobby Reid*

Jazz Richards*

Alex Smithies*

Danny Ward*

Kenneth Zohore

Chelsea

Marcos Alonso

Ethan Ampadu

Kepa Arrizabalaga

Cesar Azpilicueta

Ross Barkley*

Willy Caballero

Gary Cahill*

Andreas Christensen*

Danny Drinkwater*

Olivier Giroud

Rob Green*

Eden Hazard

Gonzalo Higuain**

Callum Hudson-Odoi

Jorginho

N'Golo Kante

Mateo Kovacic

Ruben Loftus-Cheek*

David Luiz

Emerson Palmieri

Pedro

Antonio Rudiger

Willian

Davide Zappacosta

Crystal Palace

Jordan Ayew

Christian Benteke

Scott Dann*

James Daly

Vicente Guaita

Wayne Hennessey*

Dion-Curtis Henry

Martin Kelly*

Cheikhou Kouyate

James McArthur

Max Meyer

Luka Milivojevic

Lucas Perri**

Jairo Riedewald

Bakary Sako**

Mamadou Sakho

Jeffrey Schlupp*

Pape Souare

Julian Speroni

James Tomkins*

Andros Townsend*

Patrick van Aanholt*

Aaron Wan-Bissaka

Joel Ward*

Connor Wickham*

Wilfried Zaha*

Everton

Leighton Baines*

Beni Baningime

Bernard

Tyias Browning*

Dominic Calvert-Lewin

Harry Charsley*

Seamus Coleman

Tom Davies

Lucas Digne

Brendan Galloway*

Andre Gomes

Idrissa Gueye

Mateusz Hewelt*

Phil Jagielka*

Michael Keane*

Jonjoe Kenny

Ademola Lookman

James McCarthy*

Yerry Mina

Jordan Pickford*

Richarlison

Morgan Schneiderlin*

Gylfi Sigurdsson*

Maarten Stekelenburg

Cenk Tosun

Theo Walcott*

Kurt Zouma

Fulham

Floyd Ayite

Ryan Babel**

Marcus Bettinelli*

Joe Bryan*

Tom Cairney*

Calum Chambers*

Cyrus Christie*

Ibrahima Cisse

Luca De La Torre

Rui Fonte*

Timothy Fosu-Mensah

Stefan Johansen

Mattias Kait

Neeskens Kebano

Maxime Le Marchand

Alfie Mawson*

Kevin McDonald

Aleksandar Mitrovic

Magnus Norman

Denis Odoi

Fabricio Agosto Ramirez

Tim Ream

Sergio Rico

Andre Schurrle

Jean Michael Seri

Ryan Sessegnon

Steven Sessegnon

Luciano Vietto

Andre-Frank Zambo Anguissa

Huddersfield Town

Juninho Bacuna

Philip Billing*

Laurent Depoitre

Adama Diakhaby

Erik Durm

Karlan Grant**

Jon Gorenc Stankovic

Florent Hadergjonaj

Ben Hamer*

Jonathan Hogg*

Mathias Jorgensen

Elias Kachunga

Terence Kongolo

Jonas Lossl

Chris Lowe

Isaac Mbenza

Aaron Mooy*

Steve Mounie

Jason Puncheon**

Alex Pritchard*

Abdelhamid Sabiri

Christopher Schindler

Tommy Smith*

Danny Williams

Leicester City

Marc Albrighton*

Daniel Amartey

Harvey Barnes

Ben Chilwell*

Hamza Choudhury

Jonny Evans*

Christian Fuchs

Rachid Ghezzal

Demarai Gray*

Kelechi Iheanacho

Eldin Jakupovic

Matty James*

James Maddison*

Harry Maguire*

Nampalys Mendy

Wes Morgan*

Wilfred Ndidi

Shinji Okazaki

Ricardo Pereira

Kasper Schmeichel*

Danny Simpson*

Caglar Soyuncu

Youri Tielemans**

Jamie Vardy*

Danny Ward*

Liverpool

Trent Alexander-Arnold

Alisson Becker

Rhian Brewster

Fabinho

Roberto Firmino

Joe Gomez

Jordan Henderson*

Curtis Jones

Loris Karius

Naby Keita

Caoimhin Kelleher

Adam Lallana*

Dejan Lovren

Sadio Mane

Joel Matip

Simon Mignolet

James Milner*

Alberto Moreno

Divock Origi

Alex Oxlade-Chamberlain*

Connor Randall*

Andrew Robertson

Mohamed Salah

Xherdan Shaqiri

Daniel Sturridge*

Virgil van Dijk

Georginio Wijnaldum

Manchester City

Sergio Aguero

Claudio Bravo

Danilo

Kevin De Bruyne

Fabian Delph*

Ederson

Fernandinho

Phil Foden

Daniel Grimshaw

Ilkay Gundogan

Gabriel Jesus

Vincent Kompany

Aymeric Laporte

Riyad Mahrez

Eliaquim Mangala

Benjamin Mendy

Nicolas Otamendi

Ante Palaversa**

Philippe Sandler

Leroy Sane

Bernardo Silva

David Silva

Raheem Sterling*

John Stones*

Kyle Walker*

Oleksandr Zinchenko

Manchester United

Eric Bailly

Tahith Chong

Diogo Dalot

Matteo Darmian

David De Gea

Fred

Angel Gomes

Lee Grant*

Ander Herrera

Phil Jones*

Victor Lindelof

Jesse Lingard*

Romelu Lukaku*

Anthony Martial

Juan Mata

Nemanja Matic

Scott McTominay*

Andreas Pereira*

Paul Pogba*

Marcus Rashford

Marcos Rojo

Sergio Romero

Alexis Sanchez

Luke Shaw*

Chris Smalling*

Antonio Valencia

Ashley Young*

Newcastle United

Miguel Almiron**

Christian Atsu

Dan Barlaser

Antonio Barreca**

Ciaran Clark*

Karl Darlow*

Mo Diame

Martin Dubravka

Paul Dummett*

Rob Elliot*

Federico Fernandez

Ayoze Perez

Isaac Hayden*

Joselu

Kenedy

Ki Sung-yueng

Jamaal Lascelles*

Achraf Lazaar

Florian Lejeune

Sean Longstaff

Javier Manquillo

Jacob Murphy*

Yoshinori Muto

Matt Ritchie*

Salomon Rondon

Fabian Schar

Jonjo Shelvey*

Freddie Woodman

DeAndre Yedlin

Southampton

Stuart Armstrong

Charlie Austin*

Jan Bednarek

Ryan Bertrand*

Mohamed Elyounoussi

Fraser Forster*

Sam Gallagher*

Angus Gunn*

Pierre-Emile Hojbjerg

Danny Ings*

Tyreke Johnson

Mario Lemina

Shane Long*

Alex McCarthy*

Michael Obafemi

Kayne Ramsay

Nathan Redmond*

Oriol Romeu

Jack Rose*

Callum Slattery

Jack Stephens

Matt Targett*

Jan Valery

Jannik Vestergaard

James Ward-Prowse*

Maya Yoshida

Tottenham Hotspur

Toby Alderweireld

Dele Alli*

Luke Amos

Serge Aurier

Ben Davies*

Eric Dier

Christian Eriksen

Juan Foyth

Paulo Gazzaniga

Harry Kane*

Erik Lamela

Fernando Llorente

Hugo Lloris

Lucas Moura

Tashan Oakley-Boothe

Danny Rose*

Davinson Sanchez

Moussa Sissoko

Oliver Skipp

Heung-Min Son

Kieran Trippier*

Jan Vertonghen

Michel Vorm

Kyle Walker-Peters

Victor Wanyama

Harry Winks*

Watford

Miguel Britos

Etienne Capoue

Craig Cathcart*

Nathaniel Chalobah*

Tom Cleverley*

Pontus Dahlberg

Troy Deeney*

Gerard Deulofeu

Abdoulaye Doucoure

Kiko Femenia

Ben Foster*

Heurelho Gomes

Andre Gray*

Jose Holebas

Will Hughes*

Daryl Janmaat

Christian Kabasele

Adrian Mariappa*

Adam Masina

Marc Navarro

Adam Parkes**

Adalberto Penaranda

Roberto Pereyra

Sebastian Prodl

Domingos Quina

Ken Sema

Isaac Success

Ben Wilmot

West Ham United

Adrian

Felipe Anderson

Michail Antonio*

Marko Arnautovic

Fabian Balbuena

Andy Carroll*

Aaron Cresswell*

Grady Diangana

Issa Diop

Lukasz Fabianski

Ryan Fredericks*

Javier Hernandez

Manuel Lanzini

Arthur Masuaku

Mark Noble*

Pedro Obiang

Angelo Ogbonna

Lucas Perez

Winston Reid

Declan Rice

Carlos Sanchez

Robert Snodgrass

Jack Wilshere*

Andriy Yarmolenko

Pablo Zabaleta

Wolverhampton Wanderers



Ryan Bennett*

Willy Boly

Leo Bonatini

Ivan Cavaleiro

Conor Coady*

Helder Costa

Leander Dendoncker

Matt Doherty*

Morgan Gibbs-White

Dominic Iorfa*

Raul Jimenez

Jonny**

Diogo Jota

Joao Moutinho

Ruben Neves

Will Norris*

Rui Patricio

John Ruddy*

Romain Saiss

Adama Traore

Ruben Vinagre

David Wang

