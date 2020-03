MLB: The Show 20 Player Ratings for Javier Baez and Top Stars

Christian Petersen/Getty Images

March has arrived, and with it comes the return of Major League Baseball.

Though the league is undergoing an existential crisis of sorts following the Houston Astros cheating scandal, there are still reasons to love and cherish the game, and one of them is soon to re-enter our lives—this year's version of MLB: The Show.

Set to be released exclusively for PlayStation 4 on March 17 and featuring Chicago Cubs star Javier Baez on its cover, MLB: The Show 20 is the 15th entry in Sony's long-running baseball video game series.

The last several editions of The Show have been particularly successful, with the 2017 and 2018 versions each selling over one million copies for PS4 and MLB: The Show 19 being named the best-selling baseball video game in American gaming history.

The game has not yet been released to reviewers yet, so there's not much to say about the specific quality improvements, but one aspect that was previewed early in February was player ratings.

Though these ratings don't cause controversy and create news cycles the way they do in the NBA and NFL, they do provide a generally accurate rating of the best players in the sport and an easy jumping-off point for debate among fans of all 30 teams.

Ranked from first to fifth, here's the five highest-rated players at each position, with notable attributes listed as well.

C

1. JT Realmuto (PHI) 85: ACC 93, ARM 91, DUR 89

2. Yasmani Grandal (CWS) 82: DISC 114, DUR 94, FLD 89

3. Willson Contreras (CHC) 81: ARM 84, CON L 84, POW R 78

4. Gary Sanchez (NYY) 80: POW L 90, ARM 89, POW R 88

5. Mitch Garver (MIN) 80: POW L 90, POW R 88, CON L 80

Potential Snubs: Robinson Chirinos (TEX), Buster Posey (SFG), Wilson Ramos (NYM)

1B

1. Freddie Freeman (ATL) 87: CLT 103, DUR 97, CON R 90

2. Pete Alonso (NYM) 85: POW L 106, POW R 103, DUR 98

3. Paul Goldschmidt (STL) 83: DISC 94, POW L 91, CON L 80

4. Matt Olson (OAK) 83: REAC 94, POW R 94, FLD 90

5. Anthony Rizzo (CHC) 83: DUR 89, DISC 87, VIS 82

Potential Snubs: Josh Bell (PIT), Max Muncy (LAD), Luke Voit (NYY)

2B

1. Jose Altuve (HOU) 85: CON L 95, CON R 90, VIS 83

2. DJ LeMahieu (NYY) 84: CON L 109, REAC 97, CLT 95

3. Ozzie Albies (ATL) 83: CON L 109, DUR 98, ACC 92

4. Jeff McNeil (NYM) 83: CLT 97, CON R 94, ACC 89

5. Gleyber Torres (NYY) 82: POW L 88, DUR 88, POW R 85

Potential Snubs: Keston Hiura (MIL), Brandon Lowe (TB), Mike Moustakas (CIN)

3B

1. Nolan Arenado (COL) 91: CLT 106, CON L 99, POW L 99

2. Anthony Rendon (LAA) 88: CLT 108, CON R 93, CON L 91

3. Alex Bregman (HOU) 87: CON L 100, DISC 97, DUR 95

4. Matt Chapman (OAK) 85: FLD 99, REAC 99, ARM 87

5. Jose Ramirez (CLE) 85: VIS 85, DUR 79, REAC 77

Potential Snubs: Josh Donaldson (MIN), Manny Machado (SD), Justin Turner (LAD)

SS

1. Francisco Lindor (CLE) 87: DUR 87, FLD 87, VIS 82

2. Javier Baez (CHC) 86: ARM 98, REAC 95, POW 86

3. Trevor Story (COL) 85: CON L 91, ARM 90, POW L 87

4. Xander Bogaerts (BOS) 83: DUR 95, CLT 93, CON R 85

5. Marcus Semien (OAK) 83: DUR 99, ACC 91, CON L 80

Potential Snubs: Carlos Correa (HOU), Jorge Polanco (MIN), Fernando Tatis Jr. (SD)

LF

1. JD Martinez (BOS) 84: CON L 109, POW L 109, CLT 109

2. Giancarlo Stanton (NYY) 84: POW L 104, CON L 90, POW R 88

3. Juan Soto (WAS) 83: DISC 114, DUR 92, POW R 90

4. Joey Gallo (TEX) 83: POW L 104, DISC 103, POW R 102

5. Tommy Pham (SD) 82: DISC 91, CON L 89, DUR 89

Potential Snubs: Michael Brantley (HOU), Joc Pederson (LAD), Kyle Schwarber (CHC)

CF

1. Mike Trout (LAA) 95: DISC 125, POW R 112, CON R 90

2. Ronald Acuna Jr. (ATL) 89: ARM 96, POW L 88, SPD 86

3. Ketel Marte (ARI) 86: CON L 91, DUR 88, REAC 82

4. George Springer (HOU) 85: POW R 80, REAC 80, ARM 79

5. Starling Marte (PIT) 83: BR AGG 97, ARM 94, ACC 88

Potential Snubs: Lorenzo Cain (MIL), Ramon Laureano (OAK), Whit Merrifield (KC)

RF

1. Cody Bellinger (LAD) 90: ARM 99, FLD 90, POW 88

2. Christian Yelich (MIL) 89: CON R 103, POW R 100, DISC 95

3. Mookie Betts (LAD) 89: ACC 99, REAC 99, FLD 97

4. Aaron Judge (NYY) 88: CON R 103, POW R 100, POW L 83

5. Bryce Harper (PHI) 85: DISC 105, DUR 97, POW L 85

Potential Snubs: Nick Castellanos (CIN), Michael Conforto (NYM), Jorge Soler (KC)

SP

1. Jacob DeGrom (NYM) 92: VEL 95, STA 93, K/9 92

2. Max Scherzer (WAS) 92: K/9 99, STA 93, ARM 88

3. Gerrit Cole (NYY) 90: BRK 99, K/9 95, STA 90

4. Justin Verlander (HOU) 90: BRK 99, ARM 96, K/9 91

5. Chris Sale (BOS) 88: BRK 99, STA 97, CTRL 95

Potential Snubs: Walker Buehler (LAD), Zack Greinke (HOU), Hyun-jin Ryu (LAD)

RP

1. Josh Hader (MIL) 88: H/9 109, K/9 109, BRK 99

2. Kirby Yates (SD) 87: K/9 109, BRK 99, H/9 93

3. Aroldis Chapman (NYY) 85: K/9 109, H/9 102, VEL 99

4. Ken Giles (TOR) 84: BRK 99, K/9 97, VEL 97

5. Liam Hendriks (OAK) 83: K/9 98, BRK 97, H/9 85

Potential Snubs: Seth Lugo (NYM), Ryan Pressly (HOU), Brandon Workman (BOS)