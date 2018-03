","duration":54,"description":null,"author_name":"B/R Video","article_type":"uber_article","analytics":{"video_id":32132,"title":"Florida State Got Their Sweet Revenge Against Xavier","stream":"featured","published_at":"2018-03-19T20:38:20.554000","id":"36c54c4e-08b7-473e-a708-56aef496b0ab","event":"bct-heroes","editorial":"apple-video"},"ad_stitched_url":null},"media_width":null,"media_url":null,"media_id":null,"media_height":null,"hook_type":"photo","autoplay":false}},{"url_hash":"add3fb11343afd8cb871ee73f40b0301de533906ad0e27bf1d1d9f8ee3075c3d","url":"http://www.espn.com/mens-college-basketball/story/_/id/22827240/ncaa-tournament-coach-brings-sweet-16","updated_at":"2018-03-19T20:53:44Z","tag":{"unique_name":"college-basketball","tag_id":22,"short_name":"College BB","logo":"college.png","display_name":"College Basketball","color2":"","color1":""},"status":"active","position":null,"playlist_type":"ts","playlist_id":34191,"permalink":"/articles/track/6462490812-what-separates-each-coach-in-the-sweet-16","performed_by":"sperrault@bleacherreport.com","original_url_sha":"add3fb11343afd8cb871ee73f40b0301de533906ad0e27bf1d1d9f8ee3075c3d","original_url_hash":1104378,"notification":null,"is_locked":false,"is_featured":false,"internal_position":"1276.2017512472","id_str":"6462490812","id":6462490812,"href":"https://djay.bleacherreport.com/playlists/college-basketball_ts/tracks/6462490812","hide_from_regions":[],"hidden_attributes":[],"group_tags":[],"expires_at":null,"created_at":"2018-03-19T20:53:51Z","content_type":"external_article","content":{"title":"What Separates Each Coach in the Sweet 16","thumbnail_url":"https://img.bleacherreport.net/cms/media/image/c6/70/23/e2/9325/4c48/ac23/02738ec33e13/crop_exact_preview.jpg?h=342&q=90&w=512","metadata":{"title":"What separates each coach in the Sweet 16","thumbnails":{"original_url":"https://cdn.bleacherreport.net/cms/media/image/c6/70/23/e2/9325/4c48/ac23/02738ec33e13/preview.jpg","media_item_href":"https://cms.bleacherreport.com/media/items/c67023e2-9325-4c48-ac23-02738ec33e13.json"},"thumbnail_url":"https://img.bleacherreport.net/cms/media/image/27/6e/9d/b8/c533/4fbf/9f33/86872bf0fd7e/crop_exact_preview.jpg?h=342&q=90&w=512","stub_id":null,"share_url":"http://www.espn.com/mens-college-basketball/story/_/id/22827240/ncaa-tournament-coach-brings-sweet-16","provider_url":"http://www.espn.com","provider_name":"ESPN.com","photo_credit":null,"description":"9:48 AM ET Close ESPN Insider college basketball contributor First began covering college hoops in 2004 Has written for Basketball Prospectus and the Wall Street Journal Congratulations, coaches of the Sweet 16. You represent the top 4.6 percent of your profession, for now.","author_name":"John Gasaway","amp_url":null},"media_width":null,"media_url":null,"media_id":null,"media_height":null,"hook_type":"photo"}},{"url_hash":"251daab3b28e8adfc1bd6c5ee0d31765ed4256048d5418aea331dfec654bab1f","url":"http://bleacherreport.com/articles/2764512-sweet-16-2018-upset-meter-for-every-mens-game","updated_at":"2018-03-19T20:43:08Z","tag":{"unique_name":"college-basketball","tag_id":22,"short_name":"College BB","logo":"college.png","display_name":"College Basketball","color2":"","color1":""},"status":"active","position":null,"playlist_type":"ts","playlist_id":34191,"permalink":"/articles/2764512-sweet-16-2018-upset-meter-for-every-mens-game","performed_by":"wgottlieb@bleacherreport.com","original_url_sha":"251daab3b28e8adfc1bd6c5ee0d31765ed4256048d5418aea331dfec654bab1f","original_url_hash":41087174,"notification":null,"is_locked":false,"is_featured":true,"internal_position":"1276.2017883958","id_str":"6462490329","id":6462490329,"href":"https://djay.bleacherreport.com/playlists/college-basketball_ts/tracks/6462490329","hide_from_regions":[],"hidden_attributes":[],"group_tags":[],"expires_at":null,"created_at":"2018-03-19T20:43:08Z","content_type":"internal_article","content":{"title":"Sweet 16 Upset Meter","thumbnail_url":"https://img.bleacherreport.net/cms/media/image/42/25/a9/ed/9f13/4c7b/84b0/1605f453d8ec/crop_exact_GettyImages-933247814.jpg?h=1945&q=90&w=2917","metadata":{"title":"Sweet 16 2018: Upset Meter for Every Men's Game","thumbnails":{"original_url":"https://cdn.bleacherreport.net/cms/media/image/42/25/a9/ed/9f13/4c7b/84b0/1605f453d8ec/GettyImages-933247814.jpg","media_item_href":"https://cms.bleacherreport.com/media/items/4225a9ed-9f13-4c7b-84b0-1605f453d8ec.json"},"thumbnail_url":"https://img.bleacherreport.net/img/slides/photos/004/295/125/hi-res-923e1587aa67b1ab640c58e0b75425fe_crop_exact.jpg?w=900&h=600&q=75","stub_id":null,"share_url":"http://bleacherreport.com/articles/2764512-sweet-16-2018-upset-meter-for-every-mens-game","provider_url":"http://bleacherreport.com","provider_name":"Bleacher Report","photo_credit":"Ronald Martinez/Getty Images","description":null,"author_name":"Jake Curtis","article_type":"slideshow","article_id":2764512},"media_width":null,"media_url":null,"media_id":null,"media_height":null,"hook_type":"photo"}},{"url_hash":"da6c12d83c38739d75e65fbe3f1813b029c1bf5afd8f59ceba3761cfbc57cf26","url":"http://bleacherreport.com/articles/2765458-ncaa-tournament-2018-nevada-wolfpack-are-comeback-kings-of-march-madness","updated_at":"2018-03-19T20:53:56Z","tag":{"unique_name":"college-basketball","tag_id":22,"short_name":"College BB","logo":"college.png","display_name":"College Basketball","color2":"","color1":""},"status":"active","position":null,"playlist_type":"ts","playlist_id":34191,"permalink":"/articles/track/6462490037-wolfpack-are-comeback-kings-of-march-madness","performed_by":"wgottlieb@bleacherreport.com","original_url_sha":"da6c12d83c38739d75e65fbe3f1813b029c1bf5afd8f59ceba3761cfbc57cf26","original_url_hash":21647704,"notification":null,"is_locked":false,"is_featured":false,"internal_position":"1276.2018255444","id_str":"6462490037","id":6462490037,"href":"https://djay.bleacherreport.com/playlists/college-basketball_ts/tracks/6462490037","hide_from_regions":[],"hidden_attributes":[],"group_tags":[],"expires_at":null,"created_at":"2018-03-19T20:35:23Z","content_type":"video_article","content":{"title":"Wolfpack Are Comeback Kings of March Madness","thumbnail_url":"https://img.bleacherreport.net/img/images/photos/003/730/475/hi-res-07123e54a051da0ad2d06e97ef252bae_crop_exact.jpg?w=900&h=600&q=75","metadata":{"video_url":"http://vid.bleacherreport.com/videos/32131/akamai.json","video_id":32131,"title":"NCAA Tournament 2018: Nevada Wolfpack Are Comeback Kings of March Madness","thumbnail_url":"https://img.bleacherreport.net/img/images/photos/003/730/475/hi-res-07123e54a051da0ad2d06e97ef252bae_crop_exact.jpg?w=900&h=600&q=75","tags":["apple-video","cinderellas"],"stub_id":null,"share_url":"http://bleacherreport.com/articles/2765458-ncaa-tournament-2018-nevada-wolfpack-are-comeback-kings-of-march-madness","provider_url":"http://bleacherreport.com","provider_name":"Bleacher Report","mp4_url":"https://bleachertrans-a.akamaihd.net/prod-cms-video/prod-cms-video-delivery/8f/60/8f6082c8-9bbd-4c9e-8676-4a427e6a747d/3_19_18_CBB_Nevada%20v4_800k.mp4","hls_url":"https://bleacherreptrans-a.akamaihd.net/prod-cms-video/prod-cms-video-delivery/8f/60/8f6082c8-9bbd-4c9e-8676-4a427e6a747d/3_19_18_CBB_Nevada%20v414a6ea93-170e-336d-6258-f12e46f22289.m3u8","embed_code":"